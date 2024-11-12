باع سيارته وقبض ثمنها أموالا "مزورة"...!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “بتاريخ سابق تعرض أحد الأشخاص في مدينة صيدا لعمليّة احتياليّة بعد ان قام ببيع سيارة لشخص مجهول، ولدى قبضه ثمن السيارة البالغ /8600/ دولار أميركي وفحصه في أحد المحال القريبة، تبيّن ان المبلغ مزيّف، عندها لاذ الشاري بالفرار الى جهة مجهولة قبل ان يستلم السيارة. على الأثر، قام الضحية بإبلاغ احدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي المتواجدة بالقرب من المحلة عن الحادثة، وسلمها المبلغ المزيّف. على الفور، باشرت هذه الدورية بإجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد استدراج المشتبه به الى ساحة النجمة في صيدا بالتنسيق مع البائع، تمكنت من توقيفه بكمين محكم، وتبيّن أنّه يدعى: – ح. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) سُلّم مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.



