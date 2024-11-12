نائب "أمل" لأصحاب الافكار المشبوهة والمواقف العنترية: الصمت أبلغ... فمن يقصد؟

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اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في بيان، الى "ان البعض يطل بين الحين والاخر بآراء وافكار وكأنه في كوكب آخر ويعيش خارج زمن هذا الوطن من خلال طروحات ومناقشات من المعيب ان تكون مدار نقاش، لكن يبدو ان رهان هؤلاء واستعجالهم نتائج العدوان وفق رغباتهم واحلامهم والتي تأخذ لبنان الى الخراب وتهديد وجوده، لانهم اعتادو على المغامرة بمصير الوطن فرحمة بلبنان واللبنانيين".