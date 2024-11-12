3 إنذارات إسرائيلية عاجلة إلى سكان الضاحية وتحديدًا هذه المباني!

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وجه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حارة حريك".



ووجّه ادرعي أيضاً، إنذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق:



حارة حريك الغبيري الليلكي".



كما وجّه إنذار إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حدث بيروت".



وأضاف ادرعي، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب".



وختم: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".