أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال دبلوماسي عربي سابق إن أقصر بيان ختامي لقمة عربية أو إسلامية كان ما حدث في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض أمس، حيث اكتفى وزير الخارجية السعودية بسطرين قدّم خلالهما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي قال إن لا شيء يُضاف إلى كلام وزير الخارجية السعودية، فأعطي الكلام لممثل الاتحاد الأفريقي الذي اعتذر عن الكلام بالعربية مفضلاً التحدث بالفرنسية ثم استدرك فاختصر بدقيقة واحدة وانتهت المهمة.

كواليس

قال وزير عربي مشارك في القمة العربية الإسلامية إن كلمة الرئيس السوري بشار الأسد كانت عملياً كلمة عودة سورية إلى دورها العربي والإسلامي حيث غادر الرئيس السوري لغة الصمت أو لغة العموميات وشرح جوهر المشكلة كما كان يفعل عادة وشخّص الأمر بالقول للقادة ما الذي تنوون فعله لتغيير واقع العجز أمام الغطرسة والتوحش والإجرام من جانب كيان الاحتلال. والفعل هو استخدام أوراق القوة الاقتصادية والدبلوماسية على الأقل وهي كثيرة. فهل أنتم فاعلون شيئاً مجدّداً التحدّث عن المقاومة كركن في محورها مبدداً كل كلام جرى ترويجه عن تموضع سوري جديد بالنأي بسورية عن خيار المقاومة وقواها.

اللواء: أسرار



لغز

بقي الغموض سيّد الموقف لجهة تأييد تيار معروف لعملية التمديد لموظف كبير غير مدني!



غمز

توقع عضو في كتلة وسطية عودة الحرارة الى خطوط الملف الرئاسي مع بداية الاسبوع المقبل..





همس

كشفت تصريحات دبلوماسي اميركي سابق عن صعوبة مفاوضات ما بعد الحرب التي لن تتوقف قريباً، لجهة طبيعة التحوُّل المطلوب من لبنان!