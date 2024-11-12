عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: مناورة المفاوضات مستمرة: صواريخ المقاومة تُطلق من الحافة

جعجع محبط وليزا متوتّرة: لماذا لا ينتفض السنّة ضد حزب الله؟

وليد جنبلاط: الحرب طويلة وتسريبات التسوية مجرّد شائعات

تعاظم خسائر العدو في غزة: المقاومة تتعايش مع التوغّل



النهار: اشتداد المناورات الإسرائيلية الإيرانية حول لبنان... مشروع الهدنة بعد لقاء الأربعاء في البيت الأبيض

البناء: ارتباك الاحتلال: تضارب في مواقف الكيان حول وقف النار وتوسيع العدوان / عفيف من «سيّد الشهداء» في يوم الشهيد.. والصواريخ تجاوزت الـ 300 من خط الحدود / القمة العربية الإسلامية: عجز دولي عن وقف الحرب… والأسد: أين وسائل الفرض؟



الجمهورية: ترقّب للقاء بايدن ترامب غدًا

القمة الإسلامية: لوقف إطلاق النار وحل الدولتين



اللواء: دعم مطلق للبنان: وقف النار وتعزيز الجيش وانتخاب الرئيس

توسيع العملية البرّية يستهدف جنوبي الليطاني.. وأكثر من 230 صاروخاً على مواقع الإحتلال



الديار: صواريخ نوعيّة من الحافة الأماميّة تربك العدو وتفضح أكاذيبه

«إسرائيل» تبدّد أوهام وقف العداون...

الهمجيّة «الاسرائيليّة» تصل الى عكار... قمّة الرياض انتظار «الأفعال لا الأقوال»



l'orient le jour: Frappe israélienne meurtrière au Akkar, Katz exclut un cessez-le-feu avec le Hezbollah jusqu'à sa capitulation





عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: حرب إسرائيل تتوسع برياً بترجيح «الأولي» هدفاً وعودة هوكشتاين «قد تحمل شيئاً ما»



الشرق الأوسط السعودية: قمة الرياض تندد بـ«الإبادة الجماعية»... وتحشد لتجميد إسرائيل أممياً

طالبت بوقف «العدوان المتمادي» على لبنان... ودعت إلى توحيد الأراضي الفلسطينية

الوطن السورية: قمة الرياض العربية-الإسلامية: حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة وتأييد انضمام دولة فلسطين إليها … الرئيس الأسد: تغيير النتائج يتطلب استبدال الوسائل والآليات القائمة المُجرّبة وغير المجدية