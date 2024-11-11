المقاومة: هجوم بالمُسيّرات على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في نهاريا اصاب الاهداف بدقّة واستهداف مستوطنتي ميرون ويسود هامعلاه بالصواريخ

اعلنت "المقاومة الاسلامية في بيان مل الرقم 20 ، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة".
واعلنت في بيان حمل الرقم 21 انه، "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية".
واعلنت ايضا في بيان حمل الرقم 22، انه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، مستوطنة يسود هامعلاه بصليةٍ صاروخية".