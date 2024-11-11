المقاومة: هجوم بالمُسيّرات على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في نهاريا اصاب الاهداف بدقّة واستهداف مستوطنتي ميرون ويسود هامعلاه بالصواريخ

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اعلنت "المقاومة الاسلامية في بيان مل الرقم 20 ، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة".

واعلنت في بيان حمل الرقم 21 انه، "في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية".‏

‏واعلنت ايضا في بيان حمل الرقم 22، انه "في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدونا عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم، مستوطنة يسود هامعلاه بصليةٍ صاروخية".