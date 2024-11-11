"المقاومة الاسلامية": استهداف مستوطنة روش بينا بالصواريخ وهجوم بالمُس "المقاومة الاسلامية": استهداف مستوطنة روش بينا بالصواريخ وهجوم بالمُسيّرات على قاعدة رغفيم جنوب حيفايّرات على قاعدة رغفيم جنوب حيفا وإصابة الاهداف بدقّة

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الر قم 18، انه" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية".
كما اعلنت في بيان حمل الرقم 19 ، انه "في إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت عند الساعة 05:00 من مساء اليوم، هجوما جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم (قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة".