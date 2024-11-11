"المقاومة الاسلامية": استهداف مستوطنة روش بينا بالصواريخ وهجوم بالمُس "المقاومة الاسلامية": استهداف مستوطنة روش بينا بالصواريخ وهجوم بالمُسيّرات على قاعدة رغفيم جنوب حيفايّرات على قاعدة رغفيم جنوب حيفا وإصابة الاهداف بدقّة

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الر قم 18، انه" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية".‏

كما اعلنت في بيان حمل الرقم 19 ، انه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت عند الساعة 05:00 من مساء اليوم، هجوما جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم (قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة".