"المقاومة الاسلامية ": استهداف مستوطنتي حتسورهاجليليت وكتسرين بصليات صاروخية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدونا عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية".‏

كما اعلنت في بيان حمل الرقم 17، انه "في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدونا عند ‏الساعة 05:30 من مساء اليوم، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية".‏