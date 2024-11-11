"المقاومة الاسلامية ": استهداف مستوطنتي حتسورهاجليليت وكتسرين بصليات صاروخية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية".
كما اعلنت في بيان حمل الرقم 17، انه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية".