بيانان للمقاومة... هذا ما استهدفته!

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 14، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدونا، عند الساعة 04:15 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، قاعدة عميعاد (مقر قيادة ‏الفيلق الشمالي) جنوب مدينة صفد المحتلة، بِصليةٍ صاروخية كبيرة".‏

‏كما اعلنت في بيان الرقم 15، ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم، منزلاً يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".