"لبنان يمر بأزمة مصيرية"... ميقاتي دعا الى وقف إطلاق النار والعودة إلى تفعيل القرار 1701 بكل مندرجاته

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أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض، الى ان "لبنان يمر بأزمة مصيرية غير مسبوقة ويعاني من عدوان صارخ يخالف كل الأعراف الدولية"، معتبرا انه "لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان وسيادته دون حسيب أو رقيب".

وشدد ميقاتي على ان "العدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة، ونزوح نحو 1.2 مليون إنسان عن منازلهم"، داعيا "إلى مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية".

ودعا ميقاتي "إلى وقف العدوان على لبنان فورا ووقف إطلاق النار والعودة إلى تفعيل القرار 1701 بكل مندرجاته"، داعيا بلدان الإقليم إلى احترام خصوصية لبنان ودعمه كمجتمع تعددي، وإلى الامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية ودعم فئات فيه بل دعم لبنان الدولة والكيان.

وشدد على وجوب العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الحدود المعترف بها دوليا.