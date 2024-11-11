"بالقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية"... عمليات الحزب مستمرة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، هجومًا جوّيًا بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وأصابت أهدافها بدقة.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالقذائف المدفعية.