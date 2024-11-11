"شهيد" لقوى الامن الداخلي...!

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صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

تَنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل أول يوسف القرصيفي الذي استشهد بتاريخ 10/11/2024 جرّاء غارةٍ للعدوّ الإسرائيلي استهدفت بلدة علمات- جبيل.

نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

- الرتبة والاسم والشّهرة: المؤهّل الأوّل يوسف القرصيفي

- تاريخ الولادة ومكانها: المعلّقة الشّمالي/ زحلة- 30/03/1972

- الوضع العائلي: متأهل

- دخل السلك بتاريخ 01/03/1997، وتدرّج في الرُّتب حتّى رتبة مؤهّل أوّل بتاريخ 27/07/2021.