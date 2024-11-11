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"أسعار المواد الغذائية "... هذا ما اكده رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية

11
NOVEMBER
2024
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طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم، إلى أن أسعار المواد الغذائية مستقرة ولا وجود حتى الآن لعوامل أساسية تدفع الى ارتفاعها.

وفي سياق متصل، طمأن أيضاً الى أن “لبنان يحفاظ على أعلى مستوى من مخزون المواد الغذائية، و”هو موزّع بين المستودعات والسوبرماركت ومحال البيع بالتجزئة والمنازل، حيث قام الجميع بأخذ الإحتياطات اللازمة بتخزين المواد الغذائية تحسباً لتطور العدوان الإسرائيلي لجهة فرض حصار كامل على لبنان أسوةً بالعام 2006”.

وفي موضوع الأسعار، أكد أن “استقرار أسعار السلع الغذائية يعود لوجود عرض كبير من المواد الغذائية يتخطى بكثير الطلب الحاصل في السوق الداخلية، إضافةً إلى عامل المنافسة المتمثل بوجود آلاف مراكز البيع بالتجزئة، مشيراً الى أن استقرار أسعار المواد الغذائية أثبتته الإحصاءات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة الإحصاء المركزي”.

ولفت بحصلي الى أن “تقديم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المساعدة للبنان ومنها آلاف الأطنان من السلع الغذائية سيزيد من الضغط على الأسعار خصوصاً في ما خصّ السلع التي تأتي من ضمن المساعدات”.

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