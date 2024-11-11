living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام زار دريان موفدًا من باسيل: أولوياتنا انتخاب رئيس ووقف إطلاق النار

11
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت النّائب أسعد درغام بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنه زار "المفتي دريان موفدًا من قبل رئيس "التيّارالوطني الحر" النّائب جبران باسيل، مضيفاً: "تكلّمنا بهموم البلاد وهموم عكاريّة، خصوصًا قضيّة النّازحين من إخواننا في لبنان، والنّازحين السّوريّين أيضًا، الّذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأوضح: تكلّمنا أيضًا بالوضع اللّبناني، وكذلك بالأولويّات الّتي لدينا، وهي أولويّات انتخاب رئيس للجمهوريّة، وأولويّات وقف إطلاق النّار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولويّة"، مشيرًا إلى "أنّنا نقلنا تحيّات باسيل إلى دريان، الّذي حمّلنا بدوره تحيّاته إلى باسيل، واتفقنا على أن يكون التّواصل مستمرًّا".

وتوجّه درغام بالشّكر "لهذه الدار الّتي هي دار كل اللّبنانيّين، خاتماً بالقول: "هي دار جامعة، وإن شاء الله تبقى كذلك وخصوصًا في هذه الظّروف الصّعبة، لتجمع كلّ اللّبنانيّين تحت كنف الدّولة اللّبنانيّة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   