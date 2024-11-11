درغام زار دريان موفدًا من باسيل: أولوياتنا انتخاب رئيس ووقف إطلاق النار

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لفت النّائب أسعد درغام بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنه زار "المفتي دريان موفدًا من قبل رئيس "التيّارالوطني الحر" النّائب جبران باسيل، مضيفاً: "تكلّمنا بهموم البلاد وهموم عكاريّة، خصوصًا قضيّة النّازحين من إخواننا في لبنان، والنّازحين السّوريّين أيضًا، الّذين استوعبتهم عكار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأوضح: تكلّمنا أيضًا بالوضع اللّبناني، وكذلك بالأولويّات الّتي لدينا، وهي أولويّات انتخاب رئيس للجمهوريّة، وأولويّات وقف إطلاق النّار، وتلك هي أولى الأولويات وليس هناك من واحدة تسبق الأخرى بالأولويّة"، مشيرًا إلى "أنّنا نقلنا تحيّات باسيل إلى دريان، الّذي حمّلنا بدوره تحيّاته إلى باسيل، واتفقنا على أن يكون التّواصل مستمرًّا".

وتوجّه درغام بالشّكر "لهذه الدار الّتي هي دار كل اللّبنانيّين، خاتماً بالقول: "هي دار جامعة، وإن شاء الله تبقى كذلك وخصوصًا في هذه الظّروف الصّعبة، لتجمع كلّ اللّبنانيّين تحت كنف الدّولة اللّبنانيّة".