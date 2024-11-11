المقاومة استهدفت تجمعين لقوات جيش العدو عند اطراف بلدة مارون وموقع العباد ومدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" اليوم البيان (1)، وفيه:

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية".

وفي البيان(3) أعلنت "المقاومة الإسلامية"، "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصلية صاروخية".

وفي البيان (3)، أعلنت "المقاومة الإسلامية"، "ان مجاهديها، استهدفوا ليل أمس الأحد 10-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".