المقاومة استهدفت تجمعين لقوات جيش العدو عند اطراف بلدة مارون وموقع العباد ومدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" اليوم البيان (1)، وفيه:
"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية".
وفي البيان(3) أعلنت "المقاومة الإسلامية"، "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصلية صاروخية".
وفي البيان (3)، أعلنت "المقاومة الإسلامية"، "ان مجاهديها، استهدفوا ليل أمس الأحد 10-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".