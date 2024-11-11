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كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

11
NOVEMBER
2024
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية و انخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، تهطل امطار متفرقة و يتوقع ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ، تنحسر الأمطار كليا خلال المساء مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  ما زال  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يحمل معه أمطارا ورياحا ناشطة تشتد أحيانا فتؤدي إلى ارتفاع موج البحر لحدود ال 1,5 امتار، ويستمر تأثير المنخفض حتى يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا الى غائم، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية  وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية و انخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، تهطل امطار متفرقة و يتوقع ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ، تنحسر الأمطار كليا خلال المساء مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: 

 قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال المساء.

الخميس: 

قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة ، في الداخل من 11 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط اجمالا يسوء أحيانا بسبب الضباب و الأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 88 %.--حال البحر: هائج ، ارتفاع الموج (من 1 الى 1.5 امتار)، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,05
-ساعة غروب الشمس:  16,38

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