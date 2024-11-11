18 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل أمس

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بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل أمس، 18 شهيدا، من ضمنهم أربعة شهداء قضوا في مزرعة سجد في بلدة زغرين، وخمسة شهداء في بلدة القصر ضمن قضاء الهرمل.

في مدينة بعلبك، استهدف الطيران المعادي مبنى من طبقتين في حي آل اللقيس، وتولت فرق الدفاع المدني إخماد النيران، فيما عملت جرافات بلدية بعلبك فتح الطريق وإزالة الركام.

كما شن الطيران الحربي غارة على مبنى في بلدة سرعين التحتا، أدت إلى استشهاد مواطن، وإصابة أربعة بجروح.

وأغار الطيران المعادي على بلدة السعيدة غرب بعلبك دون وقوع إصابات.

وارتكب العدو مجزرة في بلدة بدنايل، حصيلتها استشهاد أربعة مواطنين، هم: محمد حمزة، هلا محمد حمزة، فاطمة الحاج سليمان ونعمت الحاج سليمان، وجرح ثلاثة مواطنين.

وأتبعها الطيران الحربي المعادي بارتكاب مجزرة أخرى، باستهدافه منزل المواطن نضال الحاج حسن المؤلف من طبقتين، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته اكتمال الحاج حسن وابنتيهما بتول وإسراء، وجرح الابن الثالث يوسف.

أما حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على محافظة بعلبك الهرمل وصولا إلى البقاع الأوسط، فهي: 796 شهيدا، وأكثر من 1350 جريحا، وعدد الغارات 1157 غارة.