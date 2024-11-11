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الاعتداءات استمرت ليلا على قرى قضاءي صور وبنت جبيل ورشقات رشاشة في اتجاه أحراج متاخمة لبلدات حدودية فجرا

11
NOVEMBER
2024
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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات: البرغلية، حي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية، مدخل طيردبا، الرمادية، الجميجمة، الشهابية، باتولية، قلاوية وبرج قلاوية.

تزامن ذلك، مع تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، واطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني والساحل البحري.

واطلق العدو فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب .

وحاولت تحشدات جنود العدو التسلل الى الاراضي اللبناني من اكثر من موقع في القطاعين الغربي والاوسط، حيث أن "المقاومة الإسلامية" دكت صباحا، تجمعات العدو في محور رامية، القوزح، عيتا الشعب وحققت اصابات مباشرة.

وزاد الطقس الماطر ليل امس، من معاناة النازحين في أماكن تواجدهم، بسبب فقدان وسائل التدفئة والاغطية  الشتوية.

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