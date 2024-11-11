قمة الرياض: الرهان معقود عليها

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تعليقاً على أعمال القمة العربية – الإسلامية غير العادية التي ستنعقد اليوم على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء في الرياض، كشف مرجع ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، انّ القمة جاءت في أساسها «بناءً على طلب لبناني تفاعل معه الجانب السعودي ايجاباً، وانّ الرهان عليها معقود من أجل ان يكون للعرب موقف واحد وموحّد من العدوان على فلسطين ولبنان».

ولفت إلى انّ «الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب تهدف إلى توحيد الموقف العربي مما يجري، وانّ لبنان يراهن على هذا الموقف من اجل ان يكون إلى جانبه لمواجهة تداعيات هذا العدوان غير المسبوق على لبنان أياً كانت الذرائع التي تسببت به، وأنّ مساندة لبنان لها وجوه عدة من تقديم العون للنازحين اللبنانيين في بلدهم الى السوريين الذين أرهقوا البيئة المضيفة بوجودهم».



