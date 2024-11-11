وزير الخارجية السورية يتفق ووزير الخارجية السعودية على استمرار التواصل

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الوطن السورية: أعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، خلال لقائه نظيره السعودي، فيصل بن فرحان عن الارتياح للتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين سورية والسعودية خلال الفترة الماضية، وفي الإطار ذاته بحث صباغ مع نظيره المصري بدر عبد العاطي تعزيز التعاون بين دمشق والقاهرة بما يخدم مصالح بلديهما المشاركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزراء التحضيري الذي عقد أمس الأحد تمهيداً للقمة العربية- الإسلامية غير العادية التي تعقد في الرياض اليوم الإثنين.

وحسب وكالة «سانا»، التقى صباغ، أمس الأحد، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وتم خلال اللقاء التشاور بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، كما تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث عبر الوزير صباغ عن ارتياحه للتطور الذي شهدته تلك العلاقات خلال الفترة الماضية، وتطلعه لتعزيزها لتشمل مجالات إضافية، واتفق الوزيران على متابعة التواصل بهذا الشأن.



في الإطار ذاته، التقى صباغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن جدول أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة، بما في ذلك مشروع القرار المقدم لها، وجرى أيضاً تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، وحضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الخارجية والمغتربين.