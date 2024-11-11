ترامب يؤكد دعمه جهود هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق النار

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مواكبة عن كثب للحراك السياسي الحاصل ان « الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب قد يكون معنيا بتنفيذ وعوده، بتحقيق وقف نار قبل عودته الى البيت الابيض، لذلك افيد انه بعث برسالة إلى إدارة الرّئيس الحالي جو بايدن، يؤكد فيها دعمه جهود المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين للتوصل الى وقف اطلاق نار في لبنان وغزة، لكن ما يتمناه ترامب شيء، وما يفعله وسيفعله لتحقيق ذلك شيء آخر، بخاصة انه يدعم خطط نتنياهو حتى النهاية، ولن يكون حجر عثرة امامها».

وقالت المصادر لـ «الديار»: «اذا استطاع الثنائي ترامب- نتنياهو فرض تسوية في المنطقة تكسر ايران وحلفاءها، وتحقق مطالب «اسرائيل» وشروطها، فوقف النار سيحصل اليوم وليس غدا، اما وما دام محور المقاومة متماسكا ويرفض الخضوع والاستسلام، فآلة القتل «الاسرائيلية» مستمرة بلا هوادة، وبالتالي كل الضح الحاصل عن تسوية قريبة قبل منتصف الشهر المقبل غير واقعي».



