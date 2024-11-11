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الأميركيون والروس جادون في ترتيب قرار أممي يلزم الأطراف بوقف الحرب

11
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتجه الأنظار إلى ما يمكن ان تحمله القمة الإسلامية العربية التي تعقد اليوم في الرياض، للبنان مِن دعم ومساعدات، تسارعت أمس، التسريبات لا سيما الإسرائيلية عن احتمال وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تعمّد العدو الإسرائيلي الترويج لذلك، حيث أوردت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، بأنّ «إسرائيل» تدرس خيار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت مع حزب الله في لبنان، في ظل مخاوف تل أبيب من إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يقيّد بشكل كبير حرية «إسرائيل» العسكرية.

 

في حين أن إذاعة جيش العدو الإسرائيلي تحدّثت عن أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي يتولى مسؤولية المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين لبنان و»إسرائيل» بصفته ممثلاً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. زار واشنطن أمس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعدما كان أجرى زيارة سرية إلى روسيا قبل أيام لبحث تهدئة لبنان.


وتشير مصادر سياسية إلى أن “الأميركيين والروس جادون في ترتيب قرار أممي يلزم الأطراف بوقف الحرب، كما تتولى موسكو ملف الحدود اللبنانية – السورية لمنع تهريب السلاح، وقد حققت روسيا والولايات المتحدة خطوات متقدّمة، ستتظهّر في مشروع القرار الأممي المرتقب”.

البناء
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