عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: هل بات ملف الحرب بيد ترامب؟



النهار: إسرائيل توسّع الفظائع... قاتل الحريري قُتل ولبنان ينتظر قمة الرياض ولم يتبلغ زيارة هوكشتاين

ميقاتي من الرياض: لتنفيذ القرار 1701 ولا يكون في الجنوب إلا سلاح الشرعية



البناء: إيران في أربعين نصرالله بمؤتمر دوليّ: حضور قاليباف وظريف وعرقجي وقآني / ضجيج في الكيان حول مسودات وقف النار… ودائرة الملاحقات القضائية تتّسع / مجازر الاحتلال تصل علمات جبيل.. وصواريخ المقاومة من حيفا إلى الناعورة

الجمهورية: إسرائيل تروّج لإتفاق ولبنان ينتظر

الأنظار لما تقرره قمة الرياض اليوم

اللواء: هاليفي يرضخ لنتنياهو ويصادق على توسيع الحرب البرية

«الثنائي» يربط التمديد لعون بالتسوية..ومجزرة علمات شاهد إضافي على إجرامية الإحتلال

الديار: غزة ولبنان في القمّة العربيّة ــ الإسلاميّة اليوم في الرياض

الضخ الأميركي عن تسوية تسبق عودة ترامب غير واقعي

نتنياهو يتبنّى عملية «البايجرز»...وبري: عائدون!



l'orient le jour: Massad Boulos, la conscience libanaise de Donald Trump





عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: معطيات الميدان جنوباً تدفع نحو الحل الديبلوماسي.. والراعي طالب بالتمديد لقائد الجيش

تفاؤل حذر بصيغة لمشروع وقف إطلاق النار وعودة النازحين اللبنانيين



الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد

شدد على أهمية الدور السعودي القيادي في الدفع بحل الدولتين... ودعا إلى «الضغط بجدية» على إسرائيل لوقف النار



الوطن السورية: تهدف لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف العدوان على غزة ولبنان … القمة العربية – الإسلامية تنطلق اليوم في الرياض بمشاركة قادة وزعماء الدول