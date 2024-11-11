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عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: هل بات ملف الحرب بيد ترامب؟

 

 

 


النهار: إسرائيل توسّع الفظائع... قاتل الحريري قُتل ولبنان ينتظر قمة الرياض ولم يتبلغ زيارة هوكشتاين
ميقاتي من الرياض: لتنفيذ القرار 1701 ولا يكون في الجنوب إلا سلاح الشرعية

 

 

 


البناء: إيران في أربعين نصرالله بمؤتمر دوليّ: حضور قاليباف وظريف وعرقجي وقآني / ضجيج في الكيان حول مسودات وقف النار… ودائرة الملاحقات القضائية تتّسع / مجازر الاحتلال تصل علمات جبيل.. وصواريخ المقاومة من حيفا إلى الناعورة

 

 

 

الجمهورية: إسرائيل تروّج لإتفاق ولبنان ينتظر
الأنظار لما تقرره قمة الرياض اليوم

 

 

 

 

اللواء: هاليفي يرضخ لنتنياهو ويصادق على توسيع الحرب البرية
«الثنائي» يربط التمديد لعون بالتسوية..ومجزرة علمات شاهد إضافي على إجرامية الإحتلال

 

 

 

الديار: غزة ولبنان في القمّة العربيّة ــ الإسلاميّة اليوم في الرياض
الضخ الأميركي عن تسوية تسبق عودة ترامب غير واقعي
نتنياهو يتبنّى عملية «البايجرز»...وبري: عائدون!

 

 

 


l'orient le jour: Massad Boulos, la conscience libanaise de Donald Trump

 

 



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: معطيات الميدان جنوباً تدفع نحو الحل الديبلوماسي.. والراعي طالب بالتمديد لقائد الجيش
تفاؤل حذر بصيغة لمشروع وقف إطلاق النار وعودة النازحين اللبنانيين

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد
شدد على أهمية الدور السعودي القيادي في الدفع بحل الدولتين... ودعا إلى «الضغط بجدية» على إسرائيل لوقف النار

 

 

 


الوطن السورية: تهدف لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف العدوان على غزة ولبنان … القمة العربية – الإسلامية تنطلق اليوم في الرياض بمشاركة قادة وزعماء الدول

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