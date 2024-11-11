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الأنباء الكويتية: بدا واضحا ان قيادة «حزب الله» تتصرف انطلاقا من تبدل المعطيات على الأرض، وكرر مسؤولو الحزب، الكلام عن عدم عودة مستوطني الشمال تحت ضغط الحرب، فيما سارع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة التموضع على الحدود، متخذا تدابير تحد من خسائره بشريا، ومتجنبا الدخول في حرب استنزاف لا تصب في مصلحته.

كذلك ارتفعت أصوات في الداخل الإسرائيلي، تقول إن عودة سكان الشمال لن تكون متاحة تحت القوة العسكرية. وتحدثت عن ضرورة سلوك الحل الديبلوماسي لتحقيق خطوة العودة على مراحل، في ضوء ما أسمته «استحالة منع حزب الله من إطلاق الصواريخ» وصولا إلى مدينة حيفا، التي بات قصفها من البديهيات، شأن قرى وبلدات الشمال الحدودية الإسرائيلية