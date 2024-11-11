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الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، امس الأحد، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأشاد بزشكيان، خلال اتصال هاتفي، بمبادرة السعودية الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، متمنياً لها النجاح والتوفيق.

وتأتي القمة المقرر عقدها الاثنين امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.