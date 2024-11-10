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وزير الاتصالات: هناك خطر على الإنترنت في لبنان

10
NOVEMBER
2024
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كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم للـLBCI: في Touch هناك 175 محطة خارج الخدمة من بينها 9 محطات مدمرة بشكل كامل و11 بشكل جزئي أما في Alfa فهناك 161 محطة عاطلة عن الخدمة.

واضاف: المحطات المدمرة تقع في الضاحية والجنوب والبقاع، وهناك خطر على الإنترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد.

وتابع: توصلنا مع Microsoft إلى Whitelisting لـTeams كي يتمكن الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى Teams من دون إنترنت وذلك عبر التعريف عن أرقامهم ونحن نعمل على هذه الآلية.


واعلن القرم انه ارسلنا قراراً الى مجلس الوزراء يهدف الى مضاعفة سرعة وكمية الانترنت بالسعر نفسه على غرار ما حصل في فترة جائحة كورونا، وتحدثت مع الهيئات الإقتصادية في موضوع Starlink لكن هناك عقبات والآن يبدو أن الشركة “إنقلبت علينا”، ولم نفقد الأمل ونحن على تواصل مع شركتي OneWeb وSES وهي شبيهة لـStarlink.

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