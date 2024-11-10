"صفقة إرساء هدنة بين لبنان وإسرائيل" يعرضها بايدن على ترامب...بالتفاصيل!

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في خضم الحديث عن مسعى الايام المعدودات الأخيرة للإدارة الاميركية الحالية بإرسال موفد الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط لإرساء هدنة بين لبنان وإسرائيل، تكشف مصادر دبلوماسية أميركية مقربة من الرئيس المنتخب ترامب للجديد، أن "الديمقراطيين يطمحون إلى إنجاز الهدنة في نهاية عهد بايدن على أساس اتفاق يطرحه الأخير على ترامب، سيكون أربعاء اللقاء في البيت الأبيض هو المفصل".



وتقول هذه المصادر إن "الاتفاق يقضي بإسقاط بايدن لكل الدعاوى القضائية بحق ترامب ونجله في مقابل ضغط ترامب على نتنياهو وإلزامه بوقف إطلاق النار".

ومن الجانب اللبناني تقول مصادر سياسية للجديد إن "الرئاستين الثانية والثالثة لم يطلب منها أي موعد لهوكشتاين حتى اللحظة، ولا جديد رسمي يصل الى لبنان بشأن هذه الزيارة".