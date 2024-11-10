هجوم جوي للمقاومة على قاعدة الناعورة جنوب غرب بحيرة طبريا

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صدر بيان عن المقاومة الإسلامية (25) وجاء فيه:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقّة.