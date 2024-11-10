"سانا" عن مصدر عسكري: استشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 في العدوان على منطقة السيدة زينب بريف دمشق

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نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، إعلانه أنه "حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".

في وقت سابق، نقلت إذاعة "شام إف ام" عن مصدر طبي في مشفى الصدر في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، إعلانه عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنياً بالمنطقة، إلى 9 شهداء، و20 مصاباً".