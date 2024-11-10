الراعي يأمل أن يحقق ترامب وقف النار ويعلن دعمه التمديد لقائد الجيش

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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من بكركي، "أهمية استقرار لبنان والمنطقة، مقدماً تهنئته للولايات المتحدة الأميركية بانتخاب رئيس جديد، ومتمنياً أن "يتمكن من تحقيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والعمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان".

ولفت الراعي وزارة التربية إلى إيجاد أماكن أفضل لاستقبال النازحين، مشدداً على "ضرورة توفير ظروف إنسانية أفضل لهم في ظل الأوضاع الراهنة".

وأعلن دعم مناشدة النواب اللبنانيين للأونيسكو لحماية المواقع الأثرية في لبنان، باعتبارها جزءاً أساسياً من التراث الثقافي للبنان والعالم.

من جهة اخرى، تحدث الراعي عن "ضرورة تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني، في ظل الفراغ الرئاسي والحرب المتسعة التي يشهدها لبنان".