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اعتبارا من بعد الظهر.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية!

10
NOVEMBER
2024
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يسيطر طقس خريفي مستقّر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ، حتى بعد ظهر اليوم الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطرمع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.
 
*الطقس المتوقع في لبنان:*
 
*الأحد:*
 
– غائم جزئياً يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع إنخفاض تدريجي وسريع بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.
 
– تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد فتقارب الـ ٥٠كم/س حيث يرتفع معها موج البحر.
 
– يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.
 
– تتساقط أمطار متفرقة تشتدً غزارتها محليا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة.
  
*الاثنين:*
 
– غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.
 
– تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد.
 
– رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد.
 
– تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر.
 
*الثلاثاء:*
 
– غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات.
 
– ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
 
– من المتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الجبلية والشمالية.
 
– يتحسن الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم.
 
*الأربعاء:*
 
– صاف الى قليل الغيوم.
 
– ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى دون معدلاتها خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
 
– تنخفض نسبة الرطوبة
 
 
 
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