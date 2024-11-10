وزير الخارجية السورية: دمشق قامت بتسهيل استقبال وتأمين مئات الآلاف من العائدين والوافدين

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الوطن السورية: وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ الذي وصل إلى الرياض أول أمس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية- الإسلامية المشتركة.

أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، مبيناً في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها الحكومة السورية لتسهيل استقبال وتأمين مئات الآلاف من العائدين السوريين والوافدين اللبنانيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي شمل لبنان أيضاً.

موقف صباغ جاء خلال لقائه أمس وزير خارجية جمهورية السودان علي يوسف، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، إلى جانب الأوضاع الخطيرة في المنطقة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وانعكاساته على دول المنطقة، بما في ذلك على سورية، والذي يشكل البند الرئيسي في جدول أعمال القمة المرتقبة.

من جهته، أعرب يوسف عن تطلعه للعمل على الارتقاء بالعلاقات السودانية مع سورية إلى مستوى يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على دول المنطقة.