الكلمة الفصل للميدان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر سياسي مطلع بارز لـ «الديار» امس تعليقا على الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي : حتى الان لم تظهر اية مؤشرات تدل على تقدم هذه الجهود في ظل اصرار حكومة العدو على الرهان على الحرب.

ورغم ما يحكى عن حراك وزيارات فان الكلمة هي للميدان، فالميدان هو الكلمة الفصل”.

واضاف «ان ادعاءات قادة العدو بالعمل على اعادة المستوطنين الى المستوطنات الشمالية خلال فترة قصيرة هو محض هراء»، مشيرا الى ان مقاتلي المقاومة وحزب الله في جهوزية عالية واثبتوا ذلك اكان في المواجهات البرية او في استمرار اطلاق عشرات الصواريخ يوميا على المدن والمستوطنات والاهداف العسكرية للعدو حتى جنوبي تل ابيب”.