عناوين الصحف ليوم الأحد 10 تشرين الثاني 2024

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النهار: لبنان في قلب تداعيات التطور القطري وقمة الرياض

الديار: هوكشتاين ابلغ مراجع حكومية الرغبة بالحل قبل ولاية ترامب

الحل الدبلوماسي محاصر بشروط نتنياهو... والكلمة الفصل تبقى للميدان

حزب الله يقصف مصنعا عسكريا في تل ابيب وقاعدتي زوفولون وميرون ويفشل محاولات العدو على محور بنت جبيل

الشرق الأوسط السعودية: قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

قالت إن تقارير إغلاق مكتب الحركة بالدوحة «غير دقيقة»



الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: هجوم إسرائيلي متوقع على بنت جبيل وهوكشتاين يسعى لإنجاز اتفاق لجبهة لبنان يسبق التسوية الشاملة



الوطن السورية: القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية تنطلق غداً بالرياض … صباغ: الحكومة السورية قامت بتسهيل استقبال وتأمين مئات الآلاف من العائدين والوافدين