تعويل على «قمة الرياض» للدفع نحو إنهاء حرب غزة ولبنان

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الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

تنطلق في الرياض اليوم، اجتماعات وزارية تمهيدية للقمة العربية - الإسلامية التي تلتئم في العاصمة السعودية غداً، ويعول عليها في الدفع نحو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود توافق عربي وإسلامي على ضرورة وقف الحرب، معرباً عن أمله في أن تتمخض القمة عن رؤية موحدة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الزنداني، الذي تترأس بلاده مجلس الجامعة العربية، أن دولاً عربية وإسلامية كثيرة، وعلى رأسها السعودية، بذلت جهوداً كبيرة منذ القمة السابقة التي عُقدت في الرياض، بهدف التوصل إلى نهاية لهذه الحرب في غزة ولبنان.

وأضاف: «نأمل في أن يكون لهذه الجهود تأثير على المواقف في مجلس الأمن وأن تساعد في تجاوز العجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، بما يلزم إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية».