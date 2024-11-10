فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بمسيرتين على "إسرائيل"

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الشرق الأوسط السعودية: بغداد-

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، السبت، مسؤوليتها عن هجومين بمسيرتين على شمالي إسرائيل.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، وفي بيانات عبر منصة «تليغرام»، إن مقاتليها نفذوا هجومين منفصلين بمسيرات، أحدهما استهدف «موقعا حيوياً» والآخر «موقعاً عسكرياً» في شمال إسرائيل.

ولم تقدم تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو أي معلومات عن وقوع ضحايا.

وقال الجيش الإسرائيلي على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم السبت، إن سلاح الجو اعترض جسماً جوياً مشبوهاً قادماً من الشرق قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية ليلاً.

وأوضحت الفصائل العراقية، أن الهجومين بمسيرتين نفذا «تضامناً مع شعبنا في فلسطين ولبنان»، مضيفة أنها ستواصل استهداف «معاقل العدو بوتيرة متصاعدة».



