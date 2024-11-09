ثلاثة بيانات للحزب... هذا ما استهدفته المقاومة!

A + A -

أصدرت "المقاومة الإسلامية " 3 بيانات جاء في الاول:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت 09-11-2024، تجمعات لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

وجاء في الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت 09-11-2024، وللمرّة الأولى، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، جنوبي بحيرة طبريّا، وقد أصابت أهدافها بدقّة.

وقالت في الثالث: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت 09-11-2024، مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.