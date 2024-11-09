أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله

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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" مقطعًا مصورًا، وأرفقه بمقطع قال فيه "هام منذ بدء الحرب على حزب الله، قلناها بوضوح: حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد من ينتهك أرض لبنان، ويحرق سيادته، ويدنس رموزه.



حربنا ضد حزب الله، الذي لم يكن يومًا لبنانيًا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية. ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان عملًا مخالفًا للتعليمات ولا يليق بقيم جيش اسرائيل ولا يتماشى مع أهداف نشاطاتنا العسكرية في لبنان.



نحن ملتزمون بأن تكون عملياتنا مركزة على استهداف العناصر الإرهابية وحدها، دون المساس بالمواطنين اللبنانيين الأبرياء.



لا نستغرب استغلال بعض أبواق حزب الله للحادثة في محاولة لصرف النظر عن حقيقة واضحة: حزب الله هو الذي لا يحترم العلم اللبناني، لا في مناسباته الرسمية ولا في احتفالاته حيث أنزل ارهابيو الحزب العلم اللبناني ودنسوه في الكثير من المناسبات وبدّلوه بعلمهم لما يمثله من ولاء لايران وولاية الفقيه".