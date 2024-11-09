استهداف بيوت سكنية ومجازر في قرى قضاء بعلبك!

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الطيران المعادي شن سلسلة غارات على قرى قضاء بعلبك، اعتبارا من عصر اليوم، بعد أكثر من ثلاثين ساعة من الهدوء الحذر والتحليق المكثَّف للمسيَّرات.

فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بيت في بلدة قصرنبا جنوب غرب بعلبك، واستهدف منزلا في حدث بعلبك، مرتكبا مجزرة نجم عنها خمسة شهداء وسبعة جرحى.

ودمر الطيران المعادي منزلاً في بلدة الجمالية شمال بعلبك، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة مواطن بجروح، وألحق عصف الغارة أضرارا كبيرة في الحي السكني المجاور.

وشن الطيران الحربي غارة على منزل وسط بلدة النبي شيت قرب المستوصف، أدت إلى سقوط شهيدين.

وجرح مواطنان في غارة على بلدة مجدلون. ثم أغار الطيران المعادي على منزل لمواطن من آل زعيتر في بلدة الكنيسة، فدمره وارتكب مجزرة ارتقى فيها عشرة شهداء، من بينهم ضيوف هُجِّروا قسراً من الجنوب.

وتولت فرق الإنقاذ والإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية- الدفاع المدني، وكشافة الرسالة الإسلامية، نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى المستشفيات.

وما زال الطيران المعادي الحربي والمسيَّر يخلق في أجواء بعلبك وبلدات القضاء.