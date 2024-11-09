"المقاومة الاسلامية" استهدفت قاعدة حيفا التقنيّة ومرابض المدفعية في هغوشريم في إصبع الجليل

أصدرت "المقاومة الإسلامية" البيانين الآتيين، جاء في الاول:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة".
وجاء في الثاني:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 05:45 من مساء اليوم السبت 09-11-2024، مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة".