Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a adressé un message au président américain élu Donald Trump, le félicitant pour son élection, soulignant que les engagements qu'il a pris lors de sa campagne électorale auront un grand impact positif sur les niveaux américain et international.

Bassil a apprécié le message adressé par Trump aux Américains d'origine libanaise le 26 octobre, en particulier sa position claire sur le maintien d'un "partenariat égal entre tous les Libanais", la réalisation de "la paix, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient" et la garantie de "la sûreté et de la sécurité du grand peuple libanais".

Bassil a souligné que cette position représentait une opportunité précieuse pour le Liban et les Libanais. Il a déclaré: C'est exactement le message que nous avons clairement transmis à nos électeurs et amis libano- américains au cours des derniers mois.