هولندا تحقق في ورود تحذيرات من إسرائيل قبل الهجوم على مشجعي كرة القدم

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كشف وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل في رسالة إلى البرلمان أن الحكومة تجري تحقيقا في احتمالية ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم يتم الانتباه إليها تتعلق بالأحداث التي أدت إلى اعتداءات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين.



وقال فان فيل في رسالة بعث بها في وقت متأخر من مساء الجمعة: "لا يزال التحقيق جاريا بشأن إشارات تحذيرية محتملة من إسرائيل".



وأضاف فان فيل: "النيابة العامة أكدت أنها تهدف إلى تطبيق العدالة السريعة قدر الإمكان"، مؤكدا أن "الأولوية المطلقة" هي تحديد هوية كل مشتبه به.



وأشار إلى أن التحقيق سيبحث أيضا في ما إذا كانت الاعتداءات منظمة، بدافع معاداة السامية.