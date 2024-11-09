عناوين الصحف ليوم السبت 9 تشرين الثاني 2024

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الأخبار

-مستوطنو الشمال: عودتنا بعيدة

-انزعاج في «اليرزة» من برّي: جلسة التمديد الثاني ليست في الأفق

-مسكنة بعد عربدة | الإسرائيليون في أمستردام: إنها «بوغروم الثانية»!

-«هلوسات» الحكيم حول إدارة البلاد من دون الشيعة: الحلفاء يستغربون تصريحات جعجع والمستقلّون مستفَزّون

الجمهورية

-إبادة إسرائيلية للقرى اللبنانية

-قمة سعودية للبنان وغزة

-بايدن رافعا العشرة لنتنياهو: ضرب إيران وارد

-ميقاتي المتفائل بحذر: صيغة حل خلال 10 أيام؟

اللواء

-مواجهة بين جنود حفظ السلام وجيش العدوان عند الخط الأزرق

البناء

-التحقيقات تصل الى رئيس الحكومة: هل بدأ العد التنازلي لبقاء نتنياهو في الحكم؟ تل أبيب تحظر سفر جنودها إلى هولندا بعد الغضب الدموي لأحداث أمستردام المقاومة تجدّد إنزال ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتلاحق الاحتلال في الجبهة