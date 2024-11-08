مولوي : تعليماتنا للقوى الامنية حفظ كرامة اللبنانيين المقيمين والنازحين وان يكونوا على قدر الواجب

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قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في تصريح: "تعليماتنا وتوجيهاتنا للقوى الامنية كافة لضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي على وجه الخصوص ، حفظ كرامة اللبنانيين المقيمين والنازحين منهم في أمنهم وحريتهم وأرزاقهم وأملاكهم الخاصة وأملاك الدولة العامة هو أولوية الأولويات وطنياً واخلاقياً وانسانياً وإنفاذا للقوانين المرعية الاجراء" .

واضاف : يا ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي، يا كل الإجهزة الامنية وقيادتها وضباطها وافرادها أنتم دائما الرهان ، كونوا عند حسن الظن بكم وعلى قدر هذا الواجب المناط بكم وبمستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم والتي يحتاجكم فيها وطنكم واهلكم في العاصمة وفي كل المناطق اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان فانتم اهل لهذا الرهان" .