رصاص عشوائي في عين الحلوة بعد محاولة الاغتيال... وفتح تؤكد: لن ننجرَّ إلى مربع الاشتباك

A + A -

سمع إطلاق رصاص كثيف داخل مخيم عين الحلوة مساء اليوم، على اثر تداول معلومات عن محاولة اغتيال احد الاشخاص المحسوب على المجموعات الاسلامية بخاصة "جند الشام".

وتزامنا، اصدر اعلام "حركة فتح"، بيانا جاء فيه ؛ "تُطلق المجموعات الإسلامية منذ دقائق رصاصا عشوائيا في اتجاه المنازل في حيِّ البستان والبركسات والشارع الفوقاني في عين الحلوة، في شكلٍ مفاجئ بعد ورود معلومات عن محاولة اغتيال لأحد الأشخاص في حي الصفصاف. نوضح في حركة فتح وقوات الأمن الوطني لأبناء شعبنا وللجوار أننا لم نطلق النيران ردًّا على مصادر النار، ولن ننجرَّ إلى مربع الاشتباك، في ظلِّ ما يعانيه أبناء شعبنا في فلسطين وما يتعرض له لبنان من عدوان".