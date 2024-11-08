اليكم طقس الايام القليلة المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس خريفي مستقّر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق البحر الأسود مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خلال الليل".

ولفتت الى أن "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي والسريع اعتباراً من بعد الظهر كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدً غزارتها ليلاً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٠ كم/س يرتفع معها موج البحر".

وذكرت أن "طقس الإثنين غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٣ درجات وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٠ كم/س خاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة كما يتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على الجبال التي تعلو عن ٢٤٠٠ متر".